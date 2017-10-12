Английский художник подарил «Зениту» портрет Дзюбы

Артём Дзюба теперь не только игрок «Зенита», но и музейный экспонат. Петербургский футболист стал героем картины известного лондонского художника Пегаса.

На полотне нападающий изображен в движении на фоне российского триколора. Эту работу мастер подарил петербургскому футбольному клубу. Ее выставили в одной из галерей на Васильевском острове.



Как рассказали специалисты, по музейным меркам искусством Пегас занимается не так давно (около 10 лет), зато является давним почитателем таланта Дзюбы.



Пегас известен серией граффити и картин, изображающих звезд и членов королевской семьи, среди которых Елизавета II, Кейт Миддлтон, Эми Уайнхаус, Джордж Майкл, Адель, Энди Уорхолл и многие другие.



Дзюба не первый футболист, вдохновивший современных художников. Известные мастера Дэмиен Хёрст и Такаши Мураками создали портреты Лионеля Месси. Эти работы с изображением знаменитого аргентинца ушли за 923 тысячи евро на лондонском аукционе The Sotheby’s. Во сколько оценен портрет Дзюбы не сообщается.