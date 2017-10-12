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    Мутко рассказал, где будет находиться «дом футболистов сборной» во время ЧМ-2018

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    Мутко рассказал, где будет находиться «дом футболистов сборной» во время ЧМ-2018

    Мутко рассказал, где будет находиться «дом футболистов сборной» во время <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Сборная России по футболу будет базироваться в подмосковном Новогорске во время домашнего чемпионата мира.

    По словам вице-премьера Виталия Мутко, на базе созданы прекрасные условия — там есть два роскошных футбольных поля, системы восстановления и реабилитации, передает РИА Новости.

    Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ: «Сборная спустя 25 лет вернулась в Новогорск. Думаю, что все правильно. Это очень удобно. А чего нам по гостиницам мотаться? Новогорск — это дом футболистов сборной».

    Ранее СМИ сообщали, что при подготовке базы в подмосковном Новогорске с тренерским штабом российской сборной утверждалось все, вплоть до цвета стен в помещениях.

    Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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