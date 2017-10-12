Памятник Петру и Февронии появится в центре Москвы

Мосгордума одобрила установку памятника Петру и Февронии в центре столицы.
Решено, что монумент будет установлен на Большой Сухаревской площади.
Как отметил председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский, инициативу поддержали при условии, что на площади будет сохранено качество проведенного благоустройства, сообщает РИА Новости.
Ранее с предложением установить памятник Петру и Февронии выступил президент общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец. Он отмечал, что ранее памятники Петру и Февронии появились в 25 городах России.
Благоверные Пётр и Феврония Муромские считаются небесными покровителями семьи и брака. Они правили в Муроме в XIII веке, были образцом верности и любви друг к другу, а в преклонном возрасте они, согласно житийным данным, приняли монашество и скончались в один час.
Как отметил председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский, инициативу поддержали при условии, что на площади будет сохранено качество проведенного благоустройства, сообщает РИА Новости.
Ранее с предложением установить памятник Петру и Февронии выступил президент общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец. Он отмечал, что ранее памятники Петру и Февронии появились в 25 городах России.
Благоверные Пётр и Феврония Муромские считаются небесными покровителями семьи и брака. Они правили в Муроме в XIII веке, были образцом верности и любви друг к другу, а в преклонном возрасте они, согласно житийным данным, приняли монашество и скончались в один час.
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