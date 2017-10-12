Морпехи Балтфлота дали отпор условным диверсантам в акватории Кронштадта

Сегодня в районе кронштадтских фортов в Финском заливе прошли учения бойцов Ленинградской военно-морской базы. Участие в тренировке принял и суперсовременный патрульный катер «Раптор».

Сегодня в акватории Кронштадта прошло показательное занятие отряда противодействия диверсионным силам Балтфлота. Расчет специально подготовленных морпехов был оперативно доставлен к месту, где наблюдатели заметили условных лазутчиков, после чего бойцы приступили к зачистке исторической батареи «Князь Меншиков».



Кроме того, в учениях использовался ультрасовременный патрульный катер «Раптор» — флотский суперкар, бьющий все мыслимые рекорды скорости на воде (до 90 километров в час).



Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, один только вид летящего по воде «Раптора» должен вселять в благоразумного диверсанта непреодолимое желание отказаться от своих подлых замыслов. А лучше сразу хоть сквозь землю, хоть под воду провалиться. Ведь через минуту-другую после объявления тревоги в место предполагаемого проникновения противника десантируются бойцы спецгруппы.



Слаженность действий, постоянный контроль пространства и друг друга для бойцов таких подразделений — один из важнейших элементов подготовки. Ведь казематы и батареи кронштадтских фортов, окружающих Ленинградскую военно-морскую базу, — идеальная среда для любого диверсанта. Если они успели скрытно занять позиции, то осуществляющим их захват нельзя ни шагу делать без того, чтобы прикрыть товарища.



Подобные занятия в Кронштадте проходят регулярно, а отряд противодействия диверсионным силам — штатное подразделение военно-морской базы. Безопасность собственных гаваней, пусть и находящихся в десятках миль от границы, — дело серьезное, даже если ни один потенциальный противник в здравом уме и не рискнет отправлять своих спецов минировать акваторию или фиксировать выход наших кораблей в море.



Александр Корчуганов, командир группы катеров Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота: «Для проникновения на военные объекты, находящиеся вдали от государственной границы, диверсанты могут использовать подводные средства передвижения: сверхмалые подводные лодки, также могут использовать коммерческие торговые суда под иностранным флагом. Актуальность таких занятий бесспорна. Как показало сегодняшнее занятие, мы полностью готовы отказать отпор».



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