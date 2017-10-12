Папа римский обвинил дьявола в конфликте на Украине

Папа римский Франциск считает, что за проблемами на Ближнем Востоке и на Украине стоит не кто иной, как дьявол. Так заявил предстоятель Украинской
греко-католической церкви Святослав Шевчук, который присутствовал на встрече понтифика с патриархами и верховными архиепископами восточных христианских церквей.
По словам предстоятель УГКЦ, все присутствовавшие на встрече поделились с понтификом мыслями относительно своих стран, а он подытожил услышанное.
Святослав Шевчук: «В конце, когда папа подвел краткие итоги встречи, он сказал: „Я удивлен, что все вы, все ваши церкви страдают в это время от войн: на Ближнем Востоке, но и на Украине. Все вы пастыри страдающих людей. Но знаете ли вы, кто вызывает войны, боли и разрушения? Это дьявол. И какой должен быть наш ответ? Молитва и возвещение Слова Божьего“».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации УГКЦ, Шевчук пригласил понтифика в ближайшее время посетить Украину. В ответ папа римский заверил, что каждый день зажигает свечу за мир на Украине и молится о завершении конфликта.
Святослав Шевчук: «В конце, когда папа подвел краткие итоги встречи, он сказал: „Я удивлен, что все вы, все ваши церкви страдают в это время от войн: на Ближнем Востоке, но и на Украине. Все вы пастыри страдающих людей. Но знаете ли вы, кто вызывает войны, боли и разрушения? Это дьявол. И какой должен быть наш ответ? Молитва и возвещение Слова Божьего“».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации УГКЦ, Шевчук пригласил понтифика в ближайшее время посетить Украину. В ответ папа римский заверил, что каждый день зажигает свечу за мир на Украине и молится о завершении конфликта.
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