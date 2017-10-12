Последнее обновление Windows активировало «бесконечный синий экран смерти»

Октябрьское обновление для Windows 10 привело к появлению на компьютерах «бесконечного синего экрана смерти».
Обновление KB4041676 устанавливалось на устройства автоматически и должно было устранить 62 уязвимости системы. Однако, как сообщает портал WccfTech, после установки пользователи начали жаловаться на проблемы с компьютерами. В частности, говорили, что система перестала загружаться, а на дисплее возникло сообщение о критической ошибке, известное как «синий экран смерти».
Принудительная перезагрузка, к которой пользователи обычно прибегают в таких случаях, не помогала восстановить работу системы.
Между тем представители Microsoft заявили, что специалисты уже устранили проблему. В компании также отметили, что в основном пострадали компьютеры корпоративных пользователей.
Принудительная перезагрузка, к которой пользователи обычно прибегают в таких случаях, не помогала восстановить работу системы.
Между тем представители Microsoft заявили, что специалисты уже устранили проблему. В компании также отметили, что в основном пострадали компьютеры корпоративных пользователей.
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