В Москве презентовали фильм «Собибор» Константина Хабенского

Сегодня в российской столице состоялась презентация киноленты «Собибор», которая стала режиссерским дебютом Константина Хабенского. Фильм основан на реальных событиях и посвящен единственному в истории успешному восстанию в нацистском лагере смерти. Тогда пленный советский офицер объединил сотни узников из разных стран Европы в стремлении отстоять свое право на жизнь и свободу.

«Собибор» — название, которое все еще знают немногие. Эту историю редко вспоминали в Советском Союзе, не рассказывали в школе, историю сопротивления узников нацисткого лагеря смерти. Единственную успешную.



Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества: «Этот лагерь только выходил на проектную мощность, работал несколько месяцев полноценно. Они успели 250 тысяч человек сжечь за эти месяцы. Если бы не Александр Печерский, не герои, которые устроили этот побег, лагерь бы к концу войны достиг мощностей Освенцима».



Напомнить о героизме сотен людей, оказавшихся в, казалось бы, безвыходном положении предложил Владимир Мединский. На основе его документальных разработок сценарий написал Александр Адабашьян.



Александр Адабашьян, сценарист фильма «Собибор», заслуженный деятель искусств РФ: «Было от чего отталкиваться. Главное, в материалах много того, что при небольшом переводе, как я сказал, с языка на язык, позволяло, как мне казалось, отвести его от такого иллюстрированного, или как сейчас называется, реконструкции документального события».



Александр Печерский — ростовский электрик, попавший на фронт. В лагере Собибор он оказался в сентябре 43-го. Медлить было не в его правилах. Бунт состоялся меньше чем через месяц.



Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Сыркин, у Константина Хабенского в фильме сразу две главных роли. Он сыграл возглавившего восстание лейтенанта Красной армии Александра Печерского, а за кадром дебютировал в качестве режиссера.



Как вспоминает актриса Мария Кожевникова, на съемочной площадке не травили баек и редко смеялись. Ее героиня в Собиборе встретила любовь. Сельма Вайнберг и Хаим Энгел в действительности поженятся.



После побега узников Гиммлер приказал сравнять лагерь с землей. Поле засадили картошкой. В мае польские власти объявили о планах создания музея-мемориала на этом месте. Фильм начали снимать за год до этого.



Сергей Нарышкин: «Я не могу не выразить наше глубокое разочарование отдельными решениями польских властей в отношении сноса памятников советским солдатам или решением не допустить представителей России работать в международном управляющем комитете мемориального музея Собибор».



На афишах фильма будут имена и русские, и польские, и даже американские. Одного из сотрудников Собибора сыграл Кристофер Ламберт. Фильм-напоминание, уверены создатели, должен выйти в международный прокат на нескольких языках. Российская премьера назначена на будущий апрель.