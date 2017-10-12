Ростовский бизнесмен притворился мертвым, спасаясь от разгневанных клиентов

Владелец бюро ритуальных услуг Аркадий Кушакевич инсценировал свою смерть, чтобы не рассчитываться с миллионными долгами. Сегодня в суде потерпевшие впервые увидели того, кто наживался на их горе.

По материалам дела, Аркадий Кушакевич обманул 40 человек. Люди обращались к предпринимателю за изготовлением памятников, но заказы так и не были исполнены. Бизнесмен привлекал клиентов рекламой и всевозможными скидками, но при первой же встрече стоимость расходных материалов, проекта и самой работы увеличивалась в разы. Едва оправившиеся от похорон заказчики, как правило, не скупились. Подписывали договор и вносили стопроцентную предоплату. Но ни надгробий, ни денег не увидели.



Но и это оказалось не самым страшным. Поняв, что расплатиться с внушительными долгами он не сможет, Кушакевич инсценировал свою смерть, рассчитывая, что это избавит его от необходимости возвращать деньги и общения с разгневанными клиентами. Фотографию с якобы отошедшим в мир иной Кушакевичем потерпевшим разослали коллеги бизнесмена. И пока кто-то оплакивал коммерсанта, он продолжал принимать заказы.



Ранее владелец ритуальной фирмы уже был судим за мошенничество. Вышел на свободу раньше положенного срока. И теперь Кушакевич рискует надолго отправиться в колонию. Сумма ущерба выросла еще на полмиллиона, в деле появились новые потерпевшие.