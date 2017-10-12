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    Ростовский бизнесмен притворился мертвым, спасаясь от разгневанных клиентов. кладбища и захоронения, мошенничество, Ростов-на-Дону, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРостовский бизнесмен притворился мертвым, спасаясь от разгневанных клиентов

    Ростовский бизнесмен притворился мертвым, спасаясь от разгневанных клиентов

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    Ростовский бизнесмен притворился мертвым, спасаясь от разгневанных клиентов

    Ростовский бизнесмен притворился мертвым, спасаясь от разгневанных клиентов

    Ростовский бизнесмен притворился мертвым, спасаясь от разгневанных клиентов

      Владелец бюро ритуальных услуг Аркадий Кушакевич инсценировал свою смерть, чтобы не рассчитываться с миллионными долгами. Сегодня в суде потерпевшие впервые увидели того, кто наживался на их горе.

      По материалам дела, Аркадий Кушакевич обманул 40 человек. Люди обращались к предпринимателю за изготовлением памятников, но заказы так и не были исполнены. Бизнесмен привлекал клиентов рекламой и всевозможными скидками, но при первой же встрече стоимость расходных материалов, проекта и самой работы увеличивалась в разы. Едва оправившиеся от похорон заказчики, как правило, не скупились. Подписывали договор и вносили стопроцентную предоплату. Но ни надгробий, ни денег не увидели.

      Но и это оказалось не самым страшным. Поняв, что расплатиться с внушительными долгами он не сможет, Кушакевич инсценировал свою смерть, рассчитывая, что это избавит его от необходимости возвращать деньги и общения с разгневанными клиентами. Фотографию с якобы отошедшим в мир иной Кушакевичем потерпевшим разослали коллеги бизнесмена. И пока кто-то оплакивал коммерсанта, он продолжал принимать заказы.

      Ранее владелец ритуальной фирмы уже был судим за мошенничество. Вышел на свободу раньше положенного срока. И теперь Кушакевич рискует надолго отправиться в колонию. Сумма ущерба выросла еще на полмиллиона, в деле появились новые потерпевшие.

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