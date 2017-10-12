Новосибирского экстремала оштрафовали за запуск «Оки» на воздушном шаре

Крупный штраф предстоит заплатить жителю Новосибирска, который поднял в небо машину. «Оку» он использовал в качестве корзины для аэростата.

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штрафы

Необычный полет друзья экстремала сняли на видео и выложили в сеть. Ролик посмотрели и сотрудники транспортной прокуратуры. Они установили, что легковушка взмыла ввысь в неположенном месте — вблизи местного аэропорта, причем без разрешения специальных служб. Таким образом, пилот создал угрозу для воздушных судов. Кроме того, уверены в ведомстве, в случае ЧП могли пострадать те, кто наблюдал за шоу.



Артем Пичкалев, старший помощник новосибирского транспортного прокурора: «Подъем аэростата выполнялся в отсутствие у пилота свидетельства, медицинской справки о состоянии здоровья, а также судовой документации. Незаконно использовал воздушное пространство класса „С“, без уведомления органов по организации воздушного движения».



Помимо штрафа, сотрудники Ространснадзора намерены через суд запретить экстремалу летать на аэростате. По крайней мере до тех пор, пока не будут оформлены все необходимые документы.