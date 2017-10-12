Ревнивого студента задержали за убийство молодой россиянки в США

Ревность могла стать мотивом жестокого убийства гражданки России. Полицейские задержали бывшего молодого человека россиянки, которая долгое время жила в США. Пара рассталась недавно, но, судя по заявлениям в правоохранительные органы от Алины Шейхет, экс-возлюбленный не смог смириться с разлукой.

В полицейском участке Южной Каролины обвиняемый в убийстве россиянки старательно делал вид, что все происходящее его утомляет. Впрочем, следователи уверены — именно 21-летний Мэтью Дарби расправился со студенткой Алиной Шейхет.



Убийство было совершено в квартире. При этом сыщикам сразу стало понятно, что уроженка Иванова, которая уже несколько лет жила в Америке, сама открыла дверь преступнику. Следов взлома не было. Из дома ничего не пропало. Злоумышленник спокойно прошел на второй этаж, где и расправился со студенткой. Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружил отец.



Но кому и чем она могла помешать? Под подозрение в первую очередь попал экс-бойфренд Шейхет — второкурсник Мэтью Дарби. Как стало известно, буквально месяц назад Алина написала заявление в полицию, в котором рассказала, что Мэтью, который уже был судим за изнасилование, взобрался на водостоки, чтобы проникнуть в ее дом. Тогда его задержали, но вскоре выпустили под залог. И именно этот человек, как выяснили полицейские, попал в объектив камеры наблюдения и поле зрения работников пиццерии.



Кевин Макреа, работник пиццерии: «Мы увидели припаркованную машину. Затем из дома выбежал чернокожий мужчина, выбросил что-то в водосток и мусорный бак, сел за руль и уехал».



Оказалось, что выбросил убийца орудия преступления — два ножа. А также видеокамеру, которая находилась в доме Алины. Как выяснилось, в тот роковой вечер девушка не ответила на пять его звонков. После этого бывший ухажер и решил расправиться с непокорной возлюбленной.

