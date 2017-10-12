Ведущими «Жди меня» на НТВ станут Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров

Легендарный проект «Жди меня» уже осенью появится в эфире НТВ. Программа, любимая зрителями почти 20 лет, сохранит на телеканале свой индивидуальный стиль и социальную значимость.

За время существования «Жди меня» было найдено более 200 тысяч человек. На базе программы создана сеть добровольных помощников в России, странах СНГ и за рубежом. На сегодняшний день «Жди меня» помогают более 500 человек. Кроме того, программа плодотворно сотрудничает с Департаментом уголовного розыска МВД РФ.



Ведущими программы станут популярная актриса и телеведущая, обладательница премий «ТЭФИ» и «Ника» Юлия Высоцкая, известный актер театра и кино, лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотой орел» Сергей Шакуров и основатель поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.



Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телеканала НТВ: «Сложно было представить еще два года назад, что такой проект, как „Жди меня“ может появиться на НТВ. Однако на сегодняшний день „Жди меня“ гармонично вписывается в новую контентную политику НТВ. Это проект с большой историей, вобравшей в себя огромное количество добрых дел, и мы гордимся тем, что он появится в эфире канала, дополнив линейку социально ориентированных проектов».



Александр Любимов, генеральный продюсер телекомпании ВИД: «Как и прежде, каждую неделю в программе „Жди меня“ будут встречаться люди, потерявшие друг друга. Как и прежде, это будут невероятные истории про реальную жизнь. Но теперь все это будет происходить в новой, современной студии, границы которой расширятся. Впервые зрители увидят, как на самом деле ведутся поиски: на прямой связи со студией будет работающий ежедневно и круглосуточно поисковый центр „Жди меня“. В нем появится третий ведущий, который будет рассказывать о том, как идут поиски. Это Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда „Лиза Алерт“, с недавнего времени тесно сотрудничающего с программой „Жди меня“».