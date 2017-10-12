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    В Москве обмениваются опытом министры молодежной политики из 70 стран. молодежь, Мутко, Сочи, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве обмениваются опытом министры молодежной политики из 70 стран

    В Москве обмениваются опытом министры молодежной политики из 70 стран

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    В Москве обмениваются опытом министры молодежной политики из 70 стран

    В Москве обмениваются опытом министры молодежной политики из 70 стран

    В Москве обмениваются опытом министры молодежной политики из 70 стран

      В преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве собрались министры молодежной политики из 70 стран.

      Три дня они будут решать глобальные проблемы человечества и делиться опытом. Обсуждаться будут актуальные вопросы, в том числе профессиональная ориентация, проблема развития потенциала, а также изменения климата и сохранение энергии.

      По итогам встречи будет создан Международный союз молодых ученых. А в одной из социальных сетей запустят «Виртуальный секретариат». С помощью этого информационного ресурса молодежные лидеры со всего мира смогут свободно общаться.

      Участники форума также познакомятся с разработками инновационного центра «Сколково» и проектами студентов Института науки и технологий, а 14 октября делегаты примут участие в параде-карнавале Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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