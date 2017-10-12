В Москве обмениваются опытом министры молодежной политики из 70 стран

В преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве собрались министры молодежной политики из 70 стран.

Три дня они будут решать глобальные проблемы человечества и делиться опытом. Обсуждаться будут актуальные вопросы, в том числе профессиональная ориентация, проблема развития потенциала, а также изменения климата и сохранение энергии.



По итогам встречи будет создан Международный союз молодых ученых. А в одной из социальных сетей запустят «Виртуальный секретариат». С помощью этого информационного ресурса молодежные лидеры со всего мира смогут свободно общаться.



Участники форума также познакомятся с разработками инновационного центра «Сколково» и проектами студентов Института науки и технологий, а 14 октября делегаты примут участие в параде-карнавале Всемирного фестиваля молодежи и студентов.