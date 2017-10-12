В британской столице патрули в черных бушлатах пошли на штурм Зимнего дворца. Роль дворца исполнила галерея современного искусства. Так русский художник Александр Шишкин спустя 100 лет воссоздал события Октябрьской революции.

738 Великобритания

история

Лондон

Картина очевидного насилия над женщиной, зданием и миропорядком не вызывает у жителей микрорайона возмущения. В полицию никто не звонит. Люди чувствуют, что матросы тянут девушек в светлое будущее.



Как передает корреспондент Лиза Герсон, все, кто проходит или проезжает мимо, становятся свидетелями исторических событий. Фанерные матросы и солдаты берут здание лондонской галереи современного искусства.



Художник Александр Шишкин-Хокусай отрепетировал инсталляцию у Лемболовского озера в Ленинградской области, хотя представители пролетариата в городской среде смотрятся лучше.



В отличие от мраморных статуй Летнего сада, эти изваяния складываются подобно дачному столику. Они сделаны из фанеры, а не из камня, хотя идеология их была совсем не такая гибкая, как их винтовки.



Александр Шишкин — театральный художник. В его спектакле два финала на выбор. Радостная маска — на случай победы, печальная — на случай поражения. Все знают, чем кончился штурм Зимнего, но до сих пор есть разногласия по вопросу, какая маска по этому случаю приличней — веселая или грустная.



Матросы и солдаты Шишкина на один день захватили часть Лондона. Дальше, если пригласят искусствоведы, они начнут осаждать другие здания и парки. Это и будет той победой мирового пролетариата, которую обещал Ленин. Она сбудется в виде перформанса через 100 лет. И устроят ее 43 деревянных персонажа вместе с детьми, женщинами и серыми волками.