Госдума одобрила штрафы за нарушение закона об анонимайзерах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение закона об анонимайзерах.
Законопроект вводит штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора. Согласно документу, для юридических лиц штраф составит от 500 до 700 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для граждан — 5 тысяч рублей.
Аналогичные штрафы предлагается установить и для операторов «поисковиков» за неисполнение обязанности по прекращению выдачи ссылок на заблокированные сайты по запросам пользователей поисковой системы, передает РИА Новости.
Закон о запрете анонимайзеров был утвержден президентом России Владимиром Путиным в конце июля. Законопроект призван предотвратить использование средств обхода блокировок к закрытым в РФ интернет-ресурсам. В список запрещенных технологий входят, в частности, VPN, которые создают один или несколько дополнительных сетевых соединений, кроме основного.
Помимо этого, теперь операторам поисковых систем запрещается выдавать ссылки на заблокированные в России ресурсы. Также закон запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов предоставлять возможность просматривать запрещенные сайты.
Аналогичные штрафы предлагается установить и для операторов «поисковиков» за неисполнение обязанности по прекращению выдачи ссылок на заблокированные сайты по запросам пользователей поисковой системы, передает РИА Новости.
Закон о запрете анонимайзеров был утвержден президентом России Владимиром Путиным в конце июля. Законопроект призван предотвратить использование средств обхода блокировок к закрытым в РФ интернет-ресурсам. В список запрещенных технологий входят, в частности, VPN, которые создают один или несколько дополнительных сетевых соединений, кроме основного.
Помимо этого, теперь операторам поисковых систем запрещается выдавать ссылки на заблокированные в России ресурсы. Также закон запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов предоставлять возможность просматривать запрещенные сайты.
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