В двух селах Башкирии из-за вспышки ящура объявлен карантин

В Башкирии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за ящура. Зараженные села сейчас на карантине, они практически полностью отрезаны от внешнего мира. Коров и овец отправили на убой в каждой второй семье. Следователи выясняют, откуда в республике появился опасный вирус. У местных жителей уже есть свой подозреваемый.

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Коровам и овцам делают смертельный укол, после чего КамАЗами свозят тела на скотомогильники. От такого зрелища у хозяев животных сердце кровью обливается. Падеж скота в башкирских селах продолжается уже неделю. Погибших здесь оплакивают как родных. Опасный ящур в селах Ермухаметово и Урмекеево затронул каждую вторую семью.



Известь сюда везут грузовиками, а на выезде из сел изымают мясо и овощи. Чтобы не допустить распространения инфекции за пределы региона, в республике объявлен режим чрезвычайно ситуации. В самих селах, где свирепствует ящур, введен строгий карантин. На зараженные территории сейчас пускают исключительно по прописке и с обязательной дезинфекцией. Санитарные барьеры здесь теперь повсюду. А все объездные дороги перепахали.



У Эрика Файхретдинова регистрация в соседнем селе, но здесь свой дом и престарелые родители, которые второй день ждут продукты. Сегодня повезло — его пропустили через все санитарные кордоны.



Жители села Ермухаметово утверждают, что знают, кто занес заразу на их землю. В этом люди обвиняют местного фермера, который накануне привез откуда-то 80 овец. Но сам бизнесмен Садыков себя виновным не признает. Говорит, что курдючных овец купил в соседнем Татарстане.



По факту распространения ящура уже возбуждено уголовное дело. Обвинения пока не предъявлены. Еще один потенциальный фигурант — главный ветврач Туймазинского района республики. Он тоже уверен в своей невиновности. По его словам, все проверки он проводил по графику. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.