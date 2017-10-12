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    Вопившая на концерте девушка получила коллапс легких

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    Вопившая на концерте девушка получила коллапс легких

    Вопившая на концерте девушка получила коллапс легких

    В Техасе 16-летняя девушка попала на больничную койку из-за того, что слишком громком кричала на концерте англо-ирландского бой-бэнда One Direction.

    Юная американка обратилась в одну из больниц с жалобами на одышку. При этом никаких других симптомов у нее не было. Рентген показал скопление пузырьков воздуха в заглоточном пространстве и средних отделах грудной полости, а также спадение обоих легких.

    Сначала медики подумали, что причиной этому стал разрыв в легком, однако компьютерная томография его не выявила. Позднее выяснилось, что перед обращением к врачам девушка посетила концерт, где вопила от восторга и громкого подпевала вокалисту. Поэтому медики решили, что где-то в тканях легких есть очень маленькое отверстие, которое открывается только в случае определенного усилия — например, при воплях во всю глотку.

    Получившую коллапс легких девушку сначала оставили в больнице, а позднее отпустили домой. Снова к медикам она не обращалась. Врачи же теперь предлагают добавить посещение концертов в список возможных причин коллапса легких, сообщает «Газета.Ru».

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