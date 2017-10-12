Опрос: четверть россиян готова переехать на Дальний Восток

По данным ВЦИОМ, россиян в Дальнем Востоке привлекают высокие зарплаты и возможность начать новую жизнь.
Каждый четвертый россиянин (24% от всех опрошенных) рассматривает возможность переезда на Дальний Восток. Среди респондентов в возрасте до 44 лет сменить место жительства готов каждый третий. Об этом заявил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Текст заявления опубликован на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока.
Большинство россиян регион привлекает возможностью заработать. По результатам исследования, к переезду россиян мотивирует в первую очередь высокий уровень заработной платы. Под хорошей зарплатой участники исследования понимают от 50 до 100 тысяч рублей. Респонденты с высшим или незаконченным высшим образованием имеют более высокие запросы: около 150 тысяч рублей.
Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке: «Дальний Восток сейчас воспринимается как место для зарабатывания денег. И, как мы видим, готовность достаточно высокая. При этом максимальная готовность исходит от населения в возрасте 25–44 лет, что составляет одну треть от общего количества опрошенных».
Среди других стимулов переехать на Дальний Восток россияне назвали желание начать новую жизнь и построить карьеру, сообщил Тимаков.
Большинство россиян регион привлекает возможностью заработать. По результатам исследования, к переезду россиян мотивирует в первую очередь высокий уровень заработной платы. Под хорошей зарплатой участники исследования понимают от 50 до 100 тысяч рублей. Респонденты с высшим или незаконченным высшим образованием имеют более высокие запросы: около 150 тысяч рублей.
Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке: «Дальний Восток сейчас воспринимается как место для зарабатывания денег. И, как мы видим, готовность достаточно высокая. При этом максимальная готовность исходит от населения в возрасте 25–44 лет, что составляет одну треть от общего количества опрошенных».
Среди других стимулов переехать на Дальний Восток россияне назвали желание начать новую жизнь и построить карьеру, сообщил Тимаков.
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