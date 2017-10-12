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    Фанаты во время матча избили депутата Рады: видео. депутаты, драки и избиения, Украина, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФанаты во время матча избили депутата Рады: видео

    Фанаты во время матча избили депутата Рады: видео

    1 комментарий
    Фанаты во время матча избили депутата Рады: видео

    Фанаты во время матча избили депутата Рады: видео

    Фанаты во время матча избили депутата Рады: видео

      Фанаты ФК «Днепр» избили президента клуба «Днепр-1» и депутата Верховной рады Юрия Березу.

      Инцидент произошел во время днепровского дерби между «Днепром» и «Днепром-1». Потасовка между фанатами завязалась после первого тайма. В результате депутат получил рассечение.

      Также фанаты «Днепра» отобрали у болельщиков «Днепра-1» баннеры и барабан.

      Кроме того, как отмечает «Корреспондент.net», во время матча фанаты «Днепра» вывесили баннер: «Мы сломаем вам Березу и разрушим ваш „Причал“» (неофициальный сайт болельщиков — Прим.ред.).

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