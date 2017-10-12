Фанаты во время матча избили депутата Рады: видео

Фанаты ФК «Днепр» избили президента клуба
«Днепр-1» и депутата Верховной рады Юрия Березу.
Инцидент произошел во время днепровского дерби между «Днепром» и «Днепром-1». Потасовка между фанатами завязалась после первого тайма. В результате депутат получил рассечение.
Также фанаты «Днепра» отобрали у болельщиков «Днепра-1» баннеры и барабан.
Кроме того, как отмечает «Корреспондент.net», во время матча фанаты «Днепра» вывесили баннер: «Мы сломаем вам Березу и разрушим ваш „Причал“» (неофициальный сайт болельщиков — Прим.ред.).
Также фанаты «Днепра» отобрали у болельщиков «Днепра-1» баннеры и барабан.
Кроме того, как отмечает «Корреспондент.net», во время матча фанаты «Днепра» вывесили баннер: «Мы сломаем вам Березу и разрушим ваш „Причал“» (неофициальный сайт болельщиков — Прим.ред.).
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