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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-07» с Байконура
    СМИ узнали о скором снижении цен на одежду российского производства. налоги и пошлины, одежда, тарифы и цены, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ узнали о скором снижении цен на одежду российского производства

    СМИ узнали о скором снижении цен на одежду российского производства

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    СМИ узнали о скором снижении цен на одежду российского производства

    СМИ узнали о скором снижении цен на одежду российского производства

    СМИ узнали о скором снижении цен на одежду российского производства

      Сшитая в России одежда может подешеветь уже в следующем году. Эксперты, прогнозируют снижение цен на 10%.

      Сегодня Россия импортирует до 70% сырья, необходимого для производства одежды. При этом с 1 сентября Евразийская экономическая комиссия обнулила таможенную пошлину на ввоз трикотажных полотен, а с 2018 года ставку в 0% введут и для вискозных.

      Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, благодаря этому себестоимость отечественной продукции снизится. На рынке российской одежды станет больше, потому что повысится ее конкурентоспособность. По оценкам экспертов, цены могут опуститься на 10%. Однако производители отмечают, что во многом это будет зависеть и от курсов валют.

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