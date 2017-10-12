СМИ узнали о скором снижении цен на одежду российского производства

Сшитая в России одежда может подешеветь уже в следующем году. Эксперты, прогнозируют снижение цен на 10%.
Сегодня Россия импортирует до 70% сырья, необходимого для производства одежды. При этом с 1 сентября Евразийская экономическая комиссия обнулила таможенную пошлину на ввоз трикотажных полотен, а с 2018 года ставку в 0% введут и для вискозных.
Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, благодаря этому себестоимость отечественной продукции снизится. На рынке российской одежды станет больше, потому что повысится ее конкурентоспособность. По оценкам экспертов, цены могут опуститься на 10%. Однако производители отмечают, что во многом это будет зависеть и от курсов валют.
Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, благодаря этому себестоимость отечественной продукции снизится. На рынке российской одежды станет больше, потому что повысится ее конкурентоспособность. По оценкам экспертов, цены могут опуститься на 10%. Однако производители отмечают, что во многом это будет зависеть и от курсов валют.
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