В Магаданской области объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о метелях, надвигающихся на Магаданскую область.
В Магаданской области экстренные службы переводят на усиленный режим работы в связи с непогодой, надвигающейся на регион.
Сообщение пресс-службы правительства Магаданской области: «В Среднеканском, в континентальной части Омсукчанского и Северо- Эвенского городских округов ожидается ветер северный, северо-западный, 12–17 м/с, с метелью. В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня. Возможно повреждение линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе транспорта, образование снежных заносов на дорогах».
Как пишет ТАСС, министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области усиливают контроль за состоянием автодорог и принимают превентивные меры по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Сообщение пресс-службы правительства Магаданской области: «В Среднеканском, в континентальной части Омсукчанского и Северо- Эвенского городских округов ожидается ветер северный, северо-западный, 12–17 м/с, с метелью. В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня. Возможно повреждение линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе транспорта, образование снежных заносов на дорогах».
Как пишет ТАСС, министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области усиливают контроль за состоянием автодорог и принимают превентивные меры по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
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