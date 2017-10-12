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    В Магаданской области объявлено штормовое предупреждение

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    В Магаданской области объявлено штормовое предупреждение

    В Магаданской области объявлено штормовое предупреждение

    Синоптики предупредили о метелях, надвигающихся на Магаданскую область.

    В Магаданской области экстренные службы переводят на усиленный режим работы в связи с непогодой, надвигающейся на регион.

    Сообщение пресс-службы правительства Магаданской области: «В Среднеканском, в континентальной части Омсукчанского и Северо- Эвенского городских округов ожидается ветер северный, северо-западный, 12–17 м/с, с метелью. В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня. Возможно повреждение линий электропередачи и линий связи, нарушения в работе транспорта, образование снежных заносов на дорогах».

    Как пишет ТАСС, министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области усиливают контроль за состоянием автодорог и принимают превентивные меры по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

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