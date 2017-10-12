В одном из ТЦ Ярославля выставили главный трофей ЧМ по футболу

Ярославль стал частью мировой футбольной истории. В город всего на 2 дня привезли главный трофей чемпионата мира и выставили в одном из торговых центров.

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Ярославль

Это часть самого длительного тура кубка чемпионата мира по стране — хозяйке первенства. ЧМ стартует в Москве через 8 месяцев. До декабря трофей побывает в 16 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран, а затем опять вернется в Россию и побывает еще в 9 городах.



Общая протяженность маршрута превысит 27 тысяч километров. Ярославль не вошел в число городов, в которых пройдут матчи чемпионата, но регион славится своими футбольными традициями и намерен стать современной тренировочной базой для звездных команд.