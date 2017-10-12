Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
    В одном из ТЦ Ярославля выставили главный трофей ЧМ по футболу. Ярославль, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ одном из ТЦ Ярославля выставили главный трофей ЧМ по футболу

    В одном из ТЦ Ярославля выставили главный трофей ЧМ по футболу

    комментировать
    В одном из ТЦ Ярославля выставили главный трофей ЧМ по футболу

    В одном из ТЦ Ярославля выставили главный трофей ЧМ по футболу

    В одном из ТЦ Ярославля выставили главный трофей ЧМ по футболу

      Ярославль стал частью мировой футбольной истории. В город всего на 2 дня привезли главный трофей чемпионата мира и выставили в одном из торговых центров.

      Это часть самого длительного тура кубка чемпионата мира по стране — хозяйке первенства. ЧМ стартует в Москве через 8 месяцев. До декабря трофей побывает в 16 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран, а затем опять вернется в Россию и побывает еще в 9 городах.

      Общая протяженность маршрута превысит 27 тысяч километров. Ярославль не вошел в число городов, в которых пройдут матчи чемпионата, но регион славится своими футбольными традициями и намерен стать современной тренировочной базой для звездных команд.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru