Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара
    «Ураганы» и «Ярсы» вышли на позиции в Челябинской и Свердловской областях. Свердловская область, Челябинская область, армия и флот РФ, вооружение, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ураганы» и «Ярсы» вышли на позиции в Челябинской и Свердловской областях

    «Ураганы» и «Ярсы» вышли на позиции в Челябинской и Свердловской областях

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    «Ураганы» и «Ярсы» вышли на позиции в Челябинской и Свердловской областях

    «Ураганы» и «Ярсы» вышли на позиции в Челябинской и Свердловской областях

      На Урале прошли тренировки бойцов РВСН и артиллеристов.

      В Челябинской области подразделения реактивной артиллерийской бригады уничтожили условную бандгруппу. Согласно легенде учений, расчеты систем залпового огня «Ураган» должны были ликвидировать отряды крупного формирования, которое действовало сразу в нескольких удаленных районах.

      Огневая операция проходила с использованием беспилотников «Орлан» и разведкомплексов «Стрелец». Ударом «Ураганов» условные боевики вместе с их автотехникой были уничтожены на расстоянии до 20 километров от установок.

      В соседней Свердловской области началось масштабное учение РВСН, во время которого на полевые позиции выдвинулись пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». Колонна преодолела условный радиоактивно-зараженный участок местности, после чего вся техника, а это свыше 100 машин, прошла спецобработку.

      Тренировки проходят в труднопроходимом лесном массиве. За время маневров военным предстоит опробовать около 10 образцов перспективного оборудования и вооружений, в том числе для инженерных подразделений.

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