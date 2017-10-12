«Ураганы» и «Ярсы» вышли на позиции в Челябинской и Свердловской областях

На Урале прошли тренировки бойцов РВСН и артиллеристов.

В Челябинской области подразделения реактивной артиллерийской бригады уничтожили условную бандгруппу. Согласно легенде учений, расчеты систем залпового огня «Ураган» должны были ликвидировать отряды крупного формирования, которое действовало сразу в нескольких удаленных районах.



Огневая операция проходила с использованием беспилотников «Орлан» и разведкомплексов «Стрелец». Ударом «Ураганов» условные боевики вместе с их автотехникой были уничтожены на расстоянии до 20 километров от установок.



В соседней Свердловской области началось масштабное учение РВСН, во время которого на полевые позиции выдвинулись пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». Колонна преодолела условный радиоактивно-зараженный участок местности, после чего вся техника, а это свыше 100 машин, прошла спецобработку.



Тренировки проходят в труднопроходимом лесном массиве. За время маневров военным предстоит опробовать около 10 образцов перспективного оборудования и вооружений, в том числе для инженерных подразделений.