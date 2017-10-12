Во Франкфурте-на-Майне сгорела Башня Гёте

Пожар уничтожил одну из главных достопримечательностей
Франкфурта-на-Майне.
Как сообщается на официальной странице в пожарного ведомства немецкого города в Twitter, спасти деревянную башню, построенную в 1931 году, не удалось. Историческая постройка высотой 43 метра полностью уничтожена огнем.
Сообщение пресс-службы пожарной службы Франкфурта-на-Майне: «Башня Гёте в Заксенхаузене охвачена пламенем. К сожалению, ее уже не спасти».
Смотровая площадка 1931 года постройки была одним из самых известных сооружений города и входила в пятерку самых высоких деревянных башен германии. Башня была одной из главных достопримечательностей города.
Сейчас пожарные пытаются предотвратить распространение огня на кафе, расположенное рядом с исторической постройкой.
Причины возгорания пока не установлены. Пламя в ночном небе было видно из многих районов города.
Деревянная башня высотой 22 метра была построена на родине Гёте еще в 1867 году, но после того, как она окончательно обветшала, ее демонтировали. А в 1931 году в преддверии празднования 100-летия со дня смерти Гёте была сооружена 43-метровая деревянная башня, ставшая одной из самых высоких обзорных точек города.
Сообщение пресс-службы пожарной службы Франкфурта-на-Майне: «Башня Гёте в Заксенхаузене охвачена пламенем. К сожалению, ее уже не спасти».
Смотровая площадка 1931 года постройки была одним из самых известных сооружений города и входила в пятерку самых высоких деревянных башен германии. Башня была одной из главных достопримечательностей города.
Сейчас пожарные пытаются предотвратить распространение огня на кафе, расположенное рядом с исторической постройкой.
Причины возгорания пока не установлены. Пламя в ночном небе было видно из многих районов города.
Деревянная башня высотой 22 метра была построена на родине Гёте еще в 1867 году, но после того, как она окончательно обветшала, ее демонтировали. А в 1931 году в преддверии празднования 100-летия со дня смерти Гёте была сооружена 43-метровая деревянная башня, ставшая одной из самых высоких обзорных точек города.
Комментарии