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    Во Франкфурте-на-Майне сгорела Башня Гёте. Германия, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Франкфурте-на-Майне сгорела Башня Гёте

    Во Франкфурте-на-Майне сгорела Башня Гёте

    1 комментарий
    • Фото: @NeuTamy , @feuerwehrffm / twitter.com
    Во <nobr>Франкфурте-на-Майне</nobr> сгорела Башня Гёте

    Во Франкфурте-на-Майне сгорела Башня Гёте

    Во <nobr>Франкфурте-на-Майне</nobr> сгорела Башня Гёте
    • Фото: @NeuTamy , @feuerwehrffm / twitter.com

      • Пожар уничтожил одну из главных достопримечательностей Франкфурта-на-Майне.

      Как сообщается на официальной странице в пожарного ведомства немецкого города в Twitter, спасти деревянную башню, построенную в 1931 году, не удалось. Историческая постройка высотой 43 метра полностью уничтожена огнем.

      Сообщение пресс-службы пожарной службы Франкфурта-на-Майне: «Башня Гёте в Заксенхаузене охвачена пламенем. К сожалению, ее уже не спасти».

      Смотровая площадка 1931 года постройки была одним из самых известных сооружений города и входила в пятерку самых высоких деревянных башен германии. Башня была одной из главных достопримечательностей города.

      Сейчас пожарные пытаются предотвратить распространение огня на кафе, расположенное рядом с исторической постройкой.

      Причины возгорания пока не установлены. Пламя в ночном небе было видно из многих районов города.

      Деревянная башня высотой 22 метра была построена на родине Гёте еще в 1867 году, но после того, как она окончательно обветшала, ее демонтировали. А в 1931 году в преддверии празднования 100-летия со дня смерти Гёте была сооружена 43-метровая деревянная башня, ставшая одной из самых высоких обзорных точек города.

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