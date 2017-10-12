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    Маккейн и Кардин возмущены тем, что Трамп не ввел новые антироссийские санкции

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    Маккейн и Кардин возмущены тем, что Трамп не ввел новые антироссийские санкции

    Маккейн и Кардин возмущены тем, что Трамп не ввел новые антироссийские санкции

    Маккейн и Кардин возмущены тем, что Трамп не ввел новые антироссийские санкции
  • Фото: Associated Press © 2017, Jacquelyn Martin

    • Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин распространили совместное заявление, в котором говорится, что Трамп затягивает имплементацию новых санкций против России.

    Из текста заявления сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина: «Задержка ставит вопрос о приверженности Трампа законопроекту о санкциях, который был подписан более двух месяцев назад после долгих дискуссий в Конгрессе. У администрации Трампа было полно времени, чтобы предпринять какие-либо действия… Помимо того, что администрация ничего не сделала к указанному сроку, не было предпринято никаких дипломатических действий с тем, чтобы совместно с нашими союзниками в Европе вместе увеличить давление на Москву. Намерения Конгресса были очевидны, и они отражают позицию большинства членов Конгресса из обеих партий».

    Документ распространила канцелярия Маккейна, пишет ТАСС.

    Напомним, в конце июля Конгресс США одобрил законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

    Документ придает силу закона антироссийским санкциям, принятым предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой. В новом законе, в частности, говорится о расширении секторальных санкций против России, а также об ограничительных мерах против инвесторов, решивших вложиться в строительство российских экспортных трубопроводов. Также в документе есть пункт, требующий от президента США заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

    Трамп подписал этот закон, назвав его при этом ущербным, а ряд его положений — неконституционными. Президент США также обвинил инициаторов принятия этого закона в ухудшении российско-американских отношений.

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