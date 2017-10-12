Трамп потребовал, чтобы ядерный потенциал США был «в превосходном состоянии»

Президент США Дональд Трамп ответил журналистам на вопросы об увеличении ядерного потенциала США.
Перед началом встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент США ответил на вопросы журналистов. Трампа попросили прокомментировать публикацию в СМИ о том, что президент США консультировался с военными о возможности увеличения ядерного арсенала страны в 10 раз.
Доналд Трамп, президент США: «Я никогда не обсуждал увеличение, я хочу, чтобы арсенал был в превосходном состоянии. Это были ложные новости от телекомпании NBC, от которой в последнее время исходит много фальшивок. Думаю, кто-то сказал, что „я хочу в 10 раз увеличить арсенал ядерного оружия“, которым мы сейчас располагаем. Сейчас у нас много ядерного оружия, я хочу, чтобы оно было в идеальном состоянии».
В среду телекомпания NBC News сообщила со ссылкой на участников состоявшегося 20 июля в Минобороны США совещания с участием Трампа, что он потребовал от военных увеличить американский ядерный арсенал почти в 10 раз, но ему объяснили, что это очень сложно сделать, и что это неоправданно с точки зрения национальной безопасности.
Доналд Трамп, президент США: «Я никогда не обсуждал увеличение, я хочу, чтобы арсенал был в превосходном состоянии. Это были ложные новости от телекомпании NBC, от которой в последнее время исходит много фальшивок. Думаю, кто-то сказал, что „я хочу в 10 раз увеличить арсенал ядерного оружия“, которым мы сейчас располагаем. Сейчас у нас много ядерного оружия, я хочу, чтобы оно было в идеальном состоянии».
В среду телекомпания NBC News сообщила со ссылкой на участников состоявшегося 20 июля в Минобороны США совещания с участием Трампа, что он потребовал от военных увеличить американский ядерный арсенал почти в 10 раз, но ему объяснили, что это очень сложно сделать, и что это неоправданно с точки зрения национальной безопасности.
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