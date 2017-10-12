Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Трамп потребовал, чтобы ядерный потенциал США был «в превосходном состоянии»

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Joshua Roberts
    Трамп потребовал, чтобы ядерный потенциал США был «в превосходном состоянии»

    Трамп потребовал, чтобы ядерный потенциал США был «в превосходном состоянии»

    Трамп потребовал, чтобы ядерный потенциал США был «в превосходном состоянии»
  • Фото: Reuters © 2017, Joshua Roberts

    • Президент США Дональд Трамп ответил журналистам на вопросы об увеличении ядерного потенциала США.

    Перед началом встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент США ответил на вопросы журналистов. Трампа попросили прокомментировать публикацию в СМИ о том, что президент США консультировался с военными о возможности увеличения ядерного арсенала страны в 10 раз.

    Доналд Трамп, президент США: «Я никогда не обсуждал увеличение, я хочу, чтобы арсенал был в превосходном состоянии. Это были ложные новости от телекомпании NBC, от которой в последнее время исходит много фальшивок. Думаю, кто-то сказал, что „я хочу в 10 раз увеличить арсенал ядерного оружия“, которым мы сейчас располагаем. Сейчас у нас много ядерного оружия, я хочу, чтобы оно было в идеальном состоянии».

    В среду телекомпания NBC News сообщила со ссылкой на участников состоявшегося 20 июля в Минобороны США совещания с участием Трампа, что он потребовал от военных увеличить американский ядерный арсенал почти в 10 раз, но ему объяснили, что это очень сложно сделать, и что это неоправданно с точки зрения национальной безопасности.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru