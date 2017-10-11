Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2

    Актриса Лика Кавжарадзе найдена мертвой в своей квартире

    комментировать
    • Кадр из фильма "Веселая хроника опасного путешествия", 1986г. реж. Евгений Гинзбург
    Актриса Лика Кавжарадзе найдена мертвой в своей квартире

    Актриса Лика Кавжарадзе найдена мертвой в своей квартире

    Актриса Лика Кавжарадзе найдена мертвой в своей квартире
  • Кадр из фильма "Веселая хроника опасного путешествия", 1986г. реж. Евгений Гинзбург

    • Советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе скончалась в возрасте 58 лет.

    Артистку нашли мертвой в ее квартире в Тбилиси.

    В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти актрисы. По данному факту начато расследование.

    Как сообщает «Интерфакс», Кавжарадзе, предположительно, скончалась в результате сердечного приступа.

    Лика Кавжарадзе сыграла в десятках картин. Зрителям она известна по роли Мариты в фильме Тенгиза Абуладзе «Древо желания».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru