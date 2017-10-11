Актриса Лика Кавжарадзе найдена мертвой в своей квартире

Советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе скончалась в возрасте 58 лет.
Артистку нашли мертвой в ее квартире в Тбилиси.
В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти актрисы. По данному факту начато расследование.
Как сообщает «Интерфакс», Кавжарадзе, предположительно, скончалась в результате сердечного приступа.
Лика Кавжарадзе сыграла в десятках картин. Зрителям она известна по роли Мариты в фильме Тенгиза Абуладзе «Древо желания».
В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти актрисы. По данному факту начато расследование.
Как сообщает «Интерфакс», Кавжарадзе, предположительно, скончалась в результате сердечного приступа.
Лика Кавжарадзе сыграла в десятках картин. Зрителям она известна по роли Мариты в фильме Тенгиза Абуладзе «Древо желания».
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