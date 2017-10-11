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    Панамские футболисты исполнили русскую мечту болельщиков. Панама, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПанамские футболисты исполнили русскую мечту болельщиков

    Панамские футболисты исполнили русскую мечту болельщиков

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    Панамские футболисты исполнили русскую мечту болельщиков

    Панамские футболисты исполнили русскую мечту болельщиков

    Панамские футболисты исполнили русскую мечту болельщиков

      В Панаме общенациональный праздник — страна впервые в истории завоевала путевку на чемпионат мира по футболу.

      По такому случаю президент Хуан-Карлос Варела объявил сегодняшний день выходным, и в столице начались настоящие народные гуляния.

      Итог отборочного турнира стал полной неожиданностью. В последнем матче футболисты сборной Панамы обыграли команду Коста-Рики, а перед этим США уступили аутсайдерам — Тринидаду и Тобаго.

      В итоге, вопреки всем прогнозам, американцы впервые за три десятилетия на мундиаль не поедут, зато в Россию отправятся панамские футболисты.

      Кстати, фанаты сборной Панамы во время решающего матча вывесили большой баннер на русском языке: «Наша мечта… поехать на чемпионат мира».

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