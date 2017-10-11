Трейдер «Ак Барса» обогатился на 77 млн за счет манипулирования акциями

Центробанк выявил второй по масштабам случай манипулирования рынком. Как сообщил представитель регулятора, бывший трейдер банковской группы «Ак Барс» Артём Люлинский обогатился на 77 млн рублей.

Технология простая: он покупал крупный пакет бумаг как физическое лицо, а затем выкупал их у себя же от лица «Ак Барса» с премией в 2–4% к рыночной цене. Всего таких операций было около 500, причем «Ак Барс» стал беднее ровно на те же 77 миллионов рублей.



Центробанк уже направил материалы в правоохранительные органы. Проблема в том, что расследование в таких случаях — процесс очень долгий и трудоемкий, а срок давности — всего год. Так что привлечь к ответственности махинаторов очень сложно, жалуются в ЦБ.