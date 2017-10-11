Саммит СНГ в Сочи прошел без участия Украины

В Сочи прошли сегодня сразу два крупных форума, посвященных политике и экономике на пространстве бывшего Советского Союза. Участники анонсировали запуск новых крупных проектов и выразили сожаление в связи с отсутствием на саммите СНГ Украины.

Большое двухсот журналистов были аккредитованы для работы на саммите СНГ. В международном пресс-центре следят не просто за каждым словом — за жестами и даже взглядами. Ведь на таких встречах значение имеет всё — кто с кем встал рядом на общей фотографии, кто в какой момент и к кому подошел. Из таких мельчайших деталей часто и складывается большая политика.



Каждого из высоких гостей хозяин саммита Владимир Путин приветствует лично. Кто-то замечает: во время этих рукопожатий среди других флагов есть украинский. На совместной фотографии его уже нет. Все, конечно, понимали, что Пётр Порошенко в Сочи не приедет. Киев неоднократно заявлял, что хочет выйти из СНГ, хотя необходимых для этого документов так никто и не подал.



Глава Киргизии поездку в Россию отменил в последний момент — как заявили в Бишкеке, появились подозрения о подготовке массовых беспорядков в стране в преддверии выборов, и Алмазбек Атамбаев решил остаться дома, чтобы лично контролировать обеспечение безопасности. Вместо него прилетел премьер-министр. А вот лидер Таджикистана пропускать эти переговоры не стал, даже несмотря на смерть старшего брата. Владимир Путин поблагодарил всех за участие в Совете и отметил рост экономического взаимодействия между странами.



Какие темы оказались в центре внимание на саммите — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.

