За уникальной операцией петербургских онкологов наблюдали десятки хирургов со всей России

В Петербурге прошла операция, на которой присутствовали более 60 врачей из других регионов.

Специалисты одного из онкологических центров провели мастер-класс по неинвазивной хирургии колоректального рака, который транслировали в реальном времени. Особенность операции в том, что она выполняется лапароскопически.



То, что для петербургского онкоцентра стало уже рутинной ежедневной практикой (более тысячи аналогичных операций), для других городов страны новая технология. Многие хирурги наблюдали за процедурой виртуально.



Перед тем как лечь на операционный стол, пациент уже прошел все необходимые этапы лечения — лучевую и химиотерапию. Опухоль большая, операция непростая, но, по словам хирургов онкоцентра, выполнимая. Рак прямой кишки сейчас часто встречающаяся патология, поэтому и опыт хирургического лечения в Петербурге достаточно большой.