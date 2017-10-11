Минкульт доложил о завершении реставрации РНБ

Помимо новости о финале реставрационных работ в Российской национальной библиотеке представитель Северо-Западной дирекции рассказала о ходе работ на других объектах.

Руководитель Северо-Западной дирекции Минкульта Наталья Волынская сообщила журналистам, что реставрация Российской национальной библиотеки завершена. В скором времени министерство должно получить заключительный акт.



Однако, несмотря на успехи в восстановлении федеральных объектов культурного значения, есть и проблемы. В основном они связаны со сроками сдачи. Причины тому разные: подрядчики отказываются работать на объекте, используют не те материалы или вообще игнорируют методики реставрации исторических зданий.



Специалистам Минкульта приходится ставить перед ними комплексные задачи. Так, например, параллельно с ремонтом фасадов и интерьеров в академии Штиглица перестилают и крышу, а в Консерватории вплотную работают не только над стенами, но и над акустикой.



Помимо петербургских объектов, дирекция отслеживает ход реставрации исторических зданий в Новгородской и Ленинградской областях. Практически заново сейчас восстанавливается Соловецкий музей. Его реставрация осложняется коротким сезоном судоходства на Белом море, что ограничивает доставку на архипелаг строительных материалов и вывоз с Соловков строительного мусора.



Наталья Волынская подчеркнула, что все сложные объекты, в том числе и Соловецкий музей, будут отреставрированы по необходимым историческим технологиям. Для этого в Минкульте обратились к помощи специалистов высочайшей квалификации.