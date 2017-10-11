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    На Казанском вокзале в Москве нашли две радиоактивные посылки

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    На Казанском вокзале в Москве нашли две радиоактивные посылки

    На Казанском вокзале в Москве нашли две радиоактивные посылки

    Сотрудники почтамта на Казанском вокзале Москвы нашли и обезвредили две посылки с радиоактивным грузом.

    Опасные посылки были обнаружены в ходе досмотра почтового груза после срабатывания системы радиационного контроля. С помощью специального прибора «Янтарь» сотрудники «Почты России» зафиксировали гамма-излучение, значительно превышающее предельно допустимый радиационный фон, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Пресс-служба «Почты России»: «Источником опасного излучения явились два почтовых отправления, которые были незамедлительно изолированы от остального багажа и помещены в защитный контейнер».

    В одной из посылок находился морской прибор «Секстант», а в другой — электронный измерительный прибор.

    Отмечается, что радиоактивный груз утилизирован, уровень радиации в помещении в норме. Информация об отправителях и получателях посылок передана правоохранителям.

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