На Казанском вокзале в Москве нашли две радиоактивные посылки

Сотрудники почтамта на Казанском вокзале Москвы нашли и обезвредили две посылки с радиоактивным грузом.
Опасные посылки были обнаружены в ходе досмотра почтового груза после срабатывания системы радиационного контроля. С помощью специального прибора «Янтарь» сотрудники «Почты России» зафиксировали гамма-излучение, значительно превышающее предельно допустимый радиационный фон, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пресс-служба «Почты России»: «Источником опасного излучения явились два почтовых отправления, которые были незамедлительно изолированы от остального багажа и помещены в защитный контейнер».
В одной из посылок находился морской прибор «Секстант», а в другой — электронный измерительный прибор.
Отмечается, что радиоактивный груз утилизирован, уровень радиации в помещении в норме. Информация об отправителях и получателях посылок передана правоохранителям.
Пресс-служба «Почты России»: «Источником опасного излучения явились два почтовых отправления, которые были незамедлительно изолированы от остального багажа и помещены в защитный контейнер».
В одной из посылок находился морской прибор «Секстант», а в другой — электронный измерительный прибор.
Отмечается, что радиоактивный груз утилизирован, уровень радиации в помещении в норме. Информация об отправителях и получателях посылок передана правоохранителям.
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