Петербургские депутаты разнесли в пух и прах изменения в закон о зеленых насаждениях

Сегодня редкое единодушие проявили депутаты петербургского Заксобрания, обсуждая судьбу городских садов и парков. Представитель губернатора Юрий Шестериков предложил включить в зоны зеленых насаждений 15 новых территорий и исключить 10. При этом площадь исключаемых из перечня гектаров увеличивалась.

Из предлагаемых к исключению девять зон должны перейти в статус местных. Правда, в таком новом перечне не досчитались пяти территорий. А одна площадью 21 гектар превратила возмущение депутатского корпуса в лавину критики, которая обрушилась на смольнинского делегата.



Сергей Никешин, депутат Законодательного собрания, фракция «Единая Россия»: «Когда мы задавали вопрос, зачем вырезать 21 га, нам было сказано, что там будут капитальные сооружения, инфраструктура. Но на этих территориях вообще нельзя ничего возводить. Если мы говорим о лыжной и роллерной трассах, то в законе о зеленых насаждениях это допускается и не надо вообще вырезать данную территорию».



Этот безымянный парк на пересечении Выборгского шоссе и дороги на Каменку оказался нужен школе олимпийского резерва. Спортсменам обещали построить там велосипедную и лыжероллерную трассу. Только чиновники почему-то не учли, что разные части территории попадают под охранную зону и зону охраняемого ландшафта.



Оказалось, что пока в Смольном готовили документ, некоторые городские законы изменились. Но их тоже почему-то проигнорировали.



Еще разработчики предлагают сразу в четырех районах города заменить зоны зеленых насаждений на парковки. Масштабы автостоянок неизвестны, но в любом случае такая альтернатива кажется по сути сомнительной. Депутатам также непонятно, зачем это делается.



Финальный аккорд перед голосованием по законопроекту прозвучал в исполнении спикера, который, спустившись на трибуну, кажется, с трудом сдерживался, чтобы не перейти на особый сленг, вспоминая события вокруг на Ропшинской улице.



И настоящим призывом главы парламента стало требование включить в зоны зеленых насаждений все участки, где возможна или вырубка, или застройка.



Как отмечает корреспондент НТВ Катерина Правдина, учитывая дружный настрой, царящий сегодня в партийном депутатском корпусе, есть шанс, что спорные зеленые территории сохранят свой цвет в городском ландшафте. Спикер Вячеслав Макаров сегодня потребовал от коллег и, прежде всего, от муниципалов точно пересчитать такие зоны. Так что не исключено, что в результате внесения изменений через две недели их количество увеличится объективно.