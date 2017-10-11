В Дамаске террористы-смертники устроили серию взрывов, есть погибшие

Три взрыва прогремели возле полицейского участка в Дамаске.
Как сообщает агентство SANA, около полудня террористы-смертники попытались ворваться в полицейское управление на улице Халид бен Аль-Валид. У входа двоих террористов остановила охрана здания, после чего они устроили самоподрыв. Третий смертник подорвал себя у входа на рынок в том же районе вблизи управления.
По данным агентства, как минимум один человек погиб, еще шестеро получили ранения, некоторые из них очень серьезные.
Между тем источник РИА Новости на месте событий сообщил о девяти погибших и более десяти раненых.
Источник: «По предварительным данным, не менее девяти человек погибли, более 10 ранены».
Ни одна из действующих на территории страны группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Подробности уточняются.
По данным агентства, как минимум один человек погиб, еще шестеро получили ранения, некоторые из них очень серьезные.
Между тем источник РИА Новости на месте событий сообщил о девяти погибших и более десяти раненых.
Источник: «По предварительным данным, не менее девяти человек погибли, более 10 ранены».
Ни одна из действующих на территории страны группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Подробности уточняются.
Комментарии