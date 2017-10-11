Жительницу Омска изнасиловали по пути к месту самоубийства

В Омске возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 25-летней женщины, решившей покончить с собой из-за неудач в личной жизни.

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Омск

самоубийства

По данным следствия, над жительницей Омска надругались по дороге к мосту через Иртыш, где она собиралась свести счеты с жизнью.



При этом, как отмечают местные СМИ, нападение неизвестного мужчины никак не повлияло на планы потерпевшей — она поднялась на мост и могла сорваться вниз. Однако в последний момент женщину заметил проезжавший мимо таксист. Он выбежал из машины и смог уговорить ее не прыгать. После этого мужчина отвез женщину в полицию, где она написала заявление.



Пострадавшей сейчас оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Ведутся поиски насильника.





