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    Жительницу Омска изнасиловали по пути к месту самоубийства

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    Жительницу Омска изнасиловали по пути к месту самоубийства

    Жительницу Омска изнасиловали по пути к месту самоубийства

    В Омске возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 25-летней женщины, решившей покончить с собой из-за неудач в личной жизни.

    По данным следствия, над жительницей Омска надругались по дороге к мосту через Иртыш, где она собиралась свести счеты с жизнью.

    При этом, как отмечают местные СМИ, нападение неизвестного мужчины никак не повлияло на планы потерпевшей — она поднялась на мост и могла сорваться вниз. Однако в последний момент женщину заметил проезжавший мимо таксист. Он выбежал из машины и смог уговорить ее не прыгать. После этого мужчина отвез женщину в полицию, где она написала заявление.

    Пострадавшей сейчас оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Ведутся поиски насильника.


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