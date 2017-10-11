Продюсер Виктор Дробыш стал жертвой мошенников

Продюсер Виктор Дробыш обратился в полицию и прокуратуру с заявлением о том, что на его имени пытаются нажиться мошенники.

Неизвестные от имени Виктора Дробыша и его продюсерского центра звонят в благотворительные фонды, называют себя доверенными лицами музыканта и уверяют, что он готов пожертвовать крупную сумму на помощь больным детям.



Первой, к счастью, несостоявшейся жертвой мошенников, стала президент одной из крупных благотворительных организаций страны — Анна Межова. Женщина говорит, что поначалу едва не поверила самозванцу на другом конце провода. Как раз сейчас она с волонтерами строит реабилитационный центр для детей, переживших насилие. И 20 миллионов, которые сулил звонивший помощник Дробыша, помогли бы завершить социальный проект.



Заслуженный артист России и руководство фонда объединили усилия и написали коллективное заявление в МВД и прокуратуру, чтобы прекратить циничную спекуляцию. По некоторым данным, личность и местонахождение вероятных преступников уже установлена.



Подробности — в репортаже.

