Владимирец борется за 10-летнего сына, увезенного матерью в ИГИЛ

Житель Владимирской области через суд пытается вернуть 10-летнего сына, которого мать увезла к террористам в Сирию.

Житель Владимирской области Михаил Машедо получил по электронной почте фотографии, на которых его 10-летний сын запечатлен с оружием в руках. Машедо уверен: его бывшая жена увезла ребенка на войну в Сирию. Дарью Ицанкову уже несколько лет ищут спецслужбы. Ее подозревают в вербовке девушек в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство». Известно, что сама Ицанкова вступила в ИГИЛ уже давно.



Дарья Ицанкова работала в Мурманске риелтором, писала фантастические рассказы — даже номинировалась на престижную литературную премию. С Машедо они жили в гражданском браке. В какой-то момент Ицанкова увлеклась радикальным исламом. Машедо пригрозил, что обратится в органы опеки и заберет сына. Тогда Ицанкова исчезла вместе с малышом. Долгое время у Машедо отказывались принимать заявление о пропаже ребенка, объясняя это тем, что мальчик находится с матерью.



Сообщниц Дарьи уже поймали и осудили, но саму ее отыскать пока не удалось. Имя этой женщины значится в перечне лиц, причастных к терроризму или экстремистской деятельности. Известно, что она уже родила второго ребенка — девочку — и побывала замужем за человеком, который был ликвидирован в составе бандформирования.



Эксперты подтвердили, что на фотографиях, присланных Машедо, действительно снят его сын Давид. По некоторым данным, у мальчика и его матери теперь другие имена. Давиду уже 10 лет — это значит, что скоро он может оказаться в местах реальных боевых действий.



Машедо намерен действовать через суд. У суда уже немало оснований встать на сторону отца.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

