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    Вануату первой начала продавать гражданство за биткоины

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    Вануату первой начала продавать гражданство за биткоины

    Вануату первой начала продавать гражданство за биткоины

    Вануату первой начала продавать гражданство за биткоины
  • Фото: Associated Press © 2017, Nick Perry

    • Небольшая тихоокеанская страна Вануату стала первым государством мира, гражданство которого можно приобрести за биткоины.

    Приобрести гражданство Вануату иностранец может за 200 тыс. долларов (или около 42 биткоинов по текущему курсу).

    В Национальном информационном центре, который занимается вопросами, связанными с предоставлением гражданства, отметили, что ранее попытки организовать оплату паспортов биткоинами «никогда не получали „добро“ от политиков и в результате оказывались неудачными». Власти Вануату же заявили о желании быть среди лидеров в использовании новых технологий и одобрили прием биткоинов, передает ТАСС.

    Надо сказать, что обычно интерес к получению гражданства Вануату проявляют бизнесмены, которые могут воспользоваться льготной системой налогообложения. Также владельцы паспортов Вануату могут без виз посещать 113 стран мира, в том числе Россию и государства ЕС.

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