Проект «Вдали от столиц» получил более 2 000 заявок со всей России

Около 600 проектов, меняющих жизнь регионов к лучшему, оказались на Google Картах и будут оценены жюри. Заявки пришли из всех федеральных округов России.
Познакомиться с заявками, которые поборются за выход в финал, можно на beyondcapitals.withgoogle.com.
Возможностью рассказать о себе и о своем деле воспользовались люди со всей России — от Шпицбергена и Калининграда до Владивостока и Сахалина. Среди участников как представители крупных городов — Казани, Владивостока и Краснодара, так и жители совсем небольших поселений — Палеха, Эркен-Халка и Якшур-Бодьи. Самыми активными городами стали Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Челябинск.
Вдали от столиц организовывают городские фестивали и восстанавливают деревни, собирают одежду для тех, кто в этом нуждается, и помогают бездомным животным, совершенствуют гончарное мастерство и делают сыр по особым рецептам. Среди участников — создатели музеев русского десерта, разработчики программ виртуальной реальности и производители всемирно известных микрофонов. Герои проекта приобщают окружающих к национальной культуре, учат детей играть в футбол и другими способами развивают места, в которых живут и работают.
Самыми популярными категориями стали «Культура» (150 опубликованных заявок) и «Обучение и развитие» (145). Также большое количество заявок в номинациях «Производство и ремесла» (97) и «Российский туризм» (81). Почти половиной проектов руководят женщины. Больше всего заявок от них пришло из Екатеринбурга, Новосибирска, Волгограда и Красноярска.
НТВ — информационный партнер проекта. Телекомпания представила собственную номинацию — «Выбор НТВ»: сотрудники выбрали 10 самых ярких заявок из разных уголков России. В начале ноября команда НТВ определит победителя в своей номинации. Он станет главным героем сюжета в новостях телеканала.
Сейчас проекты оценивает звездное жюри: заместитель генерального продюсера НТВ, автор и ведущий программы «Центральное телевидение» Вадим Такменев, музыкант Илья Лагутенко, режиссёр и продюсер Егор Кончаловский, популярный техноблогер Валентин Петухов (aka Wylsacom), генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель компании «Додо Пицца» Федор Овчинников. Именно они определят финалистов. Начиная с 16 октября пользователи со всей страны смогут отдать свой голос за самые интересные истории прямо в Google Поиске. Чтобы поддержать понравившегося участника, нужно будет ввести запрос «вдали от столиц» в поисковой строке.
Возможностью рассказать о себе и о своем деле воспользовались люди со всей России — от Шпицбергена и Калининграда до Владивостока и Сахалина. Среди участников как представители крупных городов — Казани, Владивостока и Краснодара, так и жители совсем небольших поселений — Палеха, Эркен-Халка и Якшур-Бодьи. Самыми активными городами стали Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Челябинск.
Вдали от столиц организовывают городские фестивали и восстанавливают деревни, собирают одежду для тех, кто в этом нуждается, и помогают бездомным животным, совершенствуют гончарное мастерство и делают сыр по особым рецептам. Среди участников — создатели музеев русского десерта, разработчики программ виртуальной реальности и производители всемирно известных микрофонов. Герои проекта приобщают окружающих к национальной культуре, учат детей играть в футбол и другими способами развивают места, в которых живут и работают.
Самыми популярными категориями стали «Культура» (150 опубликованных заявок) и «Обучение и развитие» (145). Также большое количество заявок в номинациях «Производство и ремесла» (97) и «Российский туризм» (81). Почти половиной проектов руководят женщины. Больше всего заявок от них пришло из Екатеринбурга, Новосибирска, Волгограда и Красноярска.
НТВ — информационный партнер проекта. Телекомпания представила собственную номинацию — «Выбор НТВ»: сотрудники выбрали 10 самых ярких заявок из разных уголков России. В начале ноября команда НТВ определит победителя в своей номинации. Он станет главным героем сюжета в новостях телеканала.
Сейчас проекты оценивает звездное жюри: заместитель генерального продюсера НТВ, автор и ведущий программы «Центральное телевидение» Вадим Такменев, музыкант Илья Лагутенко, режиссёр и продюсер Егор Кончаловский, популярный техноблогер Валентин Петухов (aka Wylsacom), генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель компании «Додо Пицца» Федор Овчинников. Именно они определят финалистов. Начиная с 16 октября пользователи со всей страны смогут отдать свой голос за самые интересные истории прямо в Google Поиске. Чтобы поддержать понравившегося участника, нужно будет ввести запрос «вдали от столиц» в поисковой строке.
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