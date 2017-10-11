ВЦИОМ: 92% россиян считают новую революцию недопустимой

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, в котором выяснил отношение россиян к революции 1917 года.
По данным опроса, проведенного ВЦИОМ к столетию Октябрьской революции 1917 года, в современной России усиливается запрос на перемены, однако большинство россиян (92%) являются приверженцами эволюционного пути развития страны.
57% опрошенных в 2017 году назвали революцию в России невероятным сценарием. Как заявил «Интерфаксу» глава ВЦИОМ Валерий Федоров, такое мнение связано с тем, что для большинства россиян понятие «революция» актуально в связи с событиями в Грузии и на Украине.
Валерий Федоров, глава ВЦИОМ: «Революция россиянам сегодня точно не нужна. Размышляя о революции, люди ориентируются не на 1917 г., а прежде всего, на так называемые цветные революции на Украине, в Грузии и в других странах постсоветского пространства».
На вопрос, приняли бы они участие в Октябрьской революции, если бы они жили в то время, 27% опрошенных ответили, что предпочли бы переждать это время. В 2007 году так ответили 25% россиян.
Из отчета ВЦИОМ: «Революционный энтузиазм, еще отмечавшийся в начале 90-х, исчез. Сегодняшние респонденты скорее предпочли бы отсидеться в стороне, а не участвовать в революционных событиях. При этом последствия Октябрьской революции для страны в целом оцениваются скорее положительно — об этом говорит не только старшее поколение, но и молодежь».
В вопросе, была ли революция 1917 года выражением народной воли, мнения разделились: 45% опрошенных ответили положительно, а 43% — отрицательно. Кроме того, за последние пять лет возросло количество людей, считающих, что Октябрьская революция дала толчок социальному и экономическому развитию страны — с 27% до 38%.
57% опрошенных в 2017 году назвали революцию в России невероятным сценарием. Как заявил «Интерфаксу» глава ВЦИОМ Валерий Федоров, такое мнение связано с тем, что для большинства россиян понятие «революция» актуально в связи с событиями в Грузии и на Украине.
Валерий Федоров, глава ВЦИОМ: «Революция россиянам сегодня точно не нужна. Размышляя о революции, люди ориентируются не на 1917 г., а прежде всего, на так называемые цветные революции на Украине, в Грузии и в других странах постсоветского пространства».
На вопрос, приняли бы они участие в Октябрьской революции, если бы они жили в то время, 27% опрошенных ответили, что предпочли бы переждать это время. В 2007 году так ответили 25% россиян.
Из отчета ВЦИОМ: «Революционный энтузиазм, еще отмечавшийся в начале 90-х, исчез. Сегодняшние респонденты скорее предпочли бы отсидеться в стороне, а не участвовать в революционных событиях. При этом последствия Октябрьской революции для страны в целом оцениваются скорее положительно — об этом говорит не только старшее поколение, но и молодежь».
В вопросе, была ли революция 1917 года выражением народной воли, мнения разделились: 45% опрошенных ответили положительно, а 43% — отрицательно. Кроме того, за последние пять лет возросло количество людей, считающих, что Октябрьская революция дала толчок социальному и экономическому развитию страны — с 27% до 38%.
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