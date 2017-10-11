Мужчину заживо сожгли у магазина на юге Москвы

Московские полицейские задержали подозреваемого в поджоге человека на юге столицы.
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1982
По данным правоохранителей, злоумышленник у магазина на улице Мусы Джалиля облил другого мужчину легковоспламеняющейся жидкостью, поджег его, а потом скрылся. Позднее обгоревшее тело было обнаружено в лесополосе.
По подозрению в убийстве задержан мужчина 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
По подозрению в убийстве задержан мужчина 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
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