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    Мужчину заживо сожгли у магазина на юге Москвы

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    Мужчину заживо сожгли у магазина на юге Москвы

    Мужчину заживо сожгли у магазина на юге Москвы

    Московские полицейские задержали подозреваемого в поджоге человека на юге столицы.

    По данным правоохранителей, злоумышленник у магазина на улице Мусы Джалиля облил другого мужчину легковоспламеняющейся жидкостью, поджег его, а потом скрылся. Позднее обгоревшее тело было обнаружено в лесополосе.

    По подозрению в убийстве задержан мужчина 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

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