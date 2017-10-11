Глава МИД Сербии спел для Эрдогана на турецком языке

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич спел песню в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Дачич исполнил песню на турецком языке во время торжественного ужина, организованного по случаю приезда Эрдогана в Сербию. Глава сербского МИД взял микрофон, подошел к столу, за которым сидели президенты Турции и Сербии со своими супругами, и спел песню Osman Aga.
Добавим, что Дачич известен своей любовью к пению на торжественных приемах. В июне этого года дипломат исполнил песню O Sole Mio для экс-главы итальянского МИД Франко Фраттини.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Сербии с двухдневным визитом. Как сообщило издание BN Televizija, во время торжественного ужина глава Сербии Александр Вучич подарил Эрдогану ковер, турецкий лидер в свою очередь вручил коллеге шахматы и велосипед.
Добавим, что Дачич известен своей любовью к пению на торжественных приемах. В июне этого года дипломат исполнил песню O Sole Mio для экс-главы итальянского МИД Франко Фраттини.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Сербии с двухдневным визитом. Как сообщило издание BN Televizija, во время торжественного ужина глава Сербии Александр Вучич подарил Эрдогану ковер, турецкий лидер в свою очередь вручил коллеге шахматы и велосипед.
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