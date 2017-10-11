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    Жириновский заявил о желании помериться IQ с Трампом и Тиллерсоном

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    • Фото: Абулхатин Марат / ТАСС
    Жириновский заявил о желании помериться IQ с Трампом и Тиллерсоном

    Жириновский заявил о желании помериться IQ с Трампом и Тиллерсоном

    Жириновский заявил о желании помериться IQ с Трампом и Тиллерсоном
  • Фото: Абулхатин Марат / ТАСС

    • Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовности помериться коэффициентом интеллекта (IQ) с главой США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

    Владимир Жириновский: «Вот Трамп предложил сравнить свой IQ и Тиллерсона. Я бы себя еще добавил. На троих давайте сравним IQ. Вы во главе огромной Америки, и вот давайте от России тоже участника .

    По мнению Жириновского, такое исследование можно провести с помощью современных компьютерных систем. Для этого в исследование нужно заложить „все выступления, словарный запас, затронутые темы“», а дальше «машина покажет у кого чего больше».

    При этом лидер ЛДПР подчеркнул, что в Америке невозможно «получить те знания, которые имеем мы в России», передает ТАСС.

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