Жителям Нью-Йорка показали картины заключенных тюрьмы Гуантанамо

В
Нью-Йорке представили работы заключенных тюрьмы Гуантанамо. Художники, обвиняемые в терроризме, рисовали море. Творить им приходилось в условиях особенно строгого режима.
На первый взгляд «Ода морю» — совершенно обычная выставка, если не знать, кто авторы всех этих работ. Рисовали их заключенные, наверное, одной из самых одиозных тюрем современности — Гуантанамо. Подозреваемые в терроризме стали художниками.
Два натюрморта Ахмеда Раббани, которого считают помощником Халида Шейха Муххамеда, одного из лидеров «Аль-Каиды», соседствуют с «Титаником» и «Плавниками» Каледа Хассима, бойца все той же «Аль-Каиды».
Главная тема рисунков — море, которое сидящие в Гуантанамо слышали, но за прочными тюремными стенами и задраенными наглухо окнами не видели. Вода для них стала символом свободы.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, глядя на эти работы, не верится, что их создавали обвиняемые в терроризме. На каждой картине и поделке есть штамп «проверено американской армией». Военные цензоры тщательно изучали, нет ли на работах скрытых посланий «Аль-Каиде».
Зэки Гуантанамо стали рисовать после 2009 года. С приходом Обамы власти старались придать печально известной тюрьме хоть сколько-нибудь человеческий облик. Тогда для заключенных и открыли классы по изобразительному искусству. Арестанты рисовали, прикованные цепями к полу. Единственное послабление, по сравнению с обычным режимом, заключалось в том, что цепи снимали с рук. Хотя карандаши, ручки и любые острые предметы все равно были запрещены.
Организаторы выставки надеются, что благодаря этим вполне мирным картинам посетители смогут иначе посмотреть на их авторов, но в Нью-Йорке, где хорошо помнят организованные «Аль-Каидой» теракты 11 сентября, не все в восторге от подобной затеи.
Администрация Обамы обещала закрыть Гуантанамо, но так и не закрыла. А с приходом Дональда Трампа в Белый дом это исправительное учреждение и вовсе может ждать расширение. Действующий президент США уже дал понять, что ему по душе идея военной тюрьмы, находящейся вне юрисдикции американских законов.
Два натюрморта Ахмеда Раббани, которого считают помощником Халида Шейха Муххамеда, одного из лидеров «Аль-Каиды», соседствуют с «Титаником» и «Плавниками» Каледа Хассима, бойца все той же «Аль-Каиды».
Главная тема рисунков — море, которое сидящие в Гуантанамо слышали, но за прочными тюремными стенами и задраенными наглухо окнами не видели. Вода для них стала символом свободы.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, глядя на эти работы, не верится, что их создавали обвиняемые в терроризме. На каждой картине и поделке есть штамп «проверено американской армией». Военные цензоры тщательно изучали, нет ли на работах скрытых посланий «Аль-Каиде».
Зэки Гуантанамо стали рисовать после 2009 года. С приходом Обамы власти старались придать печально известной тюрьме хоть сколько-нибудь человеческий облик. Тогда для заключенных и открыли классы по изобразительному искусству. Арестанты рисовали, прикованные цепями к полу. Единственное послабление, по сравнению с обычным режимом, заключалось в том, что цепи снимали с рук. Хотя карандаши, ручки и любые острые предметы все равно были запрещены.
Организаторы выставки надеются, что благодаря этим вполне мирным картинам посетители смогут иначе посмотреть на их авторов, но в Нью-Йорке, где хорошо помнят организованные «Аль-Каидой» теракты 11 сентября, не все в восторге от подобной затеи.
Администрация Обамы обещала закрыть Гуантанамо, но так и не закрыла. А с приходом Дональда Трампа в Белый дом это исправительное учреждение и вовсе может ждать расширение. Действующий президент США уже дал понять, что ему по душе идея военной тюрьмы, находящейся вне юрисдикции американских законов.
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