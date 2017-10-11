Жителям Нью-Йорка показали картины заключенных тюрьмы Гуантанамо

В Нью-Йорке представили работы заключенных тюрьмы Гуантанамо. Художники, обвиняемые в терроризме, рисовали море. Творить им приходилось в условиях особенно строгого режима.

На первый взгляд «Ода морю» — совершенно обычная выставка, если не знать, кто авторы всех этих работ. Рисовали их заключенные, наверное, одной из самых одиозных тюрем современности — Гуантанамо. Подозреваемые в терроризме стали художниками.



Два натюрморта Ахмеда Раббани, которого считают помощником Халида Шейха Муххамеда, одного из лидеров «Аль-Каиды», соседствуют с «Титаником» и «Плавниками» Каледа Хассима, бойца все той же «Аль-Каиды».



Главная тема рисунков — море, которое сидящие в Гуантанамо слышали, но за прочными тюремными стенами и задраенными наглухо окнами не видели. Вода для них стала символом свободы.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, глядя на эти работы, не верится, что их создавали обвиняемые в терроризме. На каждой картине и поделке есть штамп «проверено американской армией». Военные цензоры тщательно изучали, нет ли на работах скрытых посланий «Аль-Каиде».



Зэки Гуантанамо стали рисовать после 2009 года. С приходом Обамы власти старались придать печально известной тюрьме хоть сколько-нибудь человеческий облик. Тогда для заключенных и открыли классы по изобразительному искусству. Арестанты рисовали, прикованные цепями к полу. Единственное послабление, по сравнению с обычным режимом, заключалось в том, что цепи снимали с рук. Хотя карандаши, ручки и любые острые предметы все равно были запрещены.



Организаторы выставки надеются, что благодаря этим вполне мирным картинам посетители смогут иначе посмотреть на их авторов, но в Нью-Йорке, где хорошо помнят организованные «Аль-Каидой» теракты 11 сентября, не все в восторге от подобной затеи.



Администрация Обамы обещала закрыть Гуантанамо, но так и не закрыла. А с приходом Дональда Трампа в Белый дом это исправительное учреждение и вовсе может ждать расширение. Действующий президент США уже дал понять, что ему по душе идея военной тюрьмы, находящейся вне юрисдикции американских законов.