Глава норвежской делегации народных дипломатов, посетившей Крым, Хендрик Вебер пообещал убедить Запад, что Крым — не оккупированная и не опасная территория.
Вебер заявил, что народные депутаты Норвегии приложат все усилия, чтобы донести до европейцев, что Крым — часть Российской Федерации.
Хендрик Вебер, глава норвежской делегации: «По возвращении домой мы будем продолжать нашу работу и развивать отношения между Россией и Норвегией. Мы будем писать статьи и использовать наши контакты, чтобы убедить людей, что Крым — не опасная и не оккупированная территория. На Западе часто говорят, что Россия аннексировала Крым, но мы хотим против этого работать и просто показать, что Крым — это часть Российской Федерации».
Кроме того, глава делегации отметил, что норвежцы своими глазами увидели — жители Крыма не хотят возвращаться в состав Украины, сообщает РИА Новости.
Хендрик Вебер: «Мы должны убедить нашего министра иностранных дел, что ситуация состоит не так, как они ее себе видят, говоря о возвращении Крыма обратно на Украину. Что же тогда делать с крымчанами, простыми людьми, которые не желают этого? Нам открыто понятно, что это было волеизъявление людей и желание жить так, как они живут сейчас в составе Российской Федерации».
Норвежская делегация, в состав которой входят 11 норвежских бизнесменов и политиков, а также два немецких депутата, посетила Крым впервые после воссоединения полуострова с Россией. Визит рассчитан на неделю и завершится 12 октября.
Хендрик Вебер, глава норвежской делегации: «По возвращении домой мы будем продолжать нашу работу и развивать отношения между Россией и Норвегией. Мы будем писать статьи и использовать наши контакты, чтобы убедить людей, что Крым — не опасная и не оккупированная территория. На Западе часто говорят, что Россия аннексировала Крым, но мы хотим против этого работать и просто показать, что Крым — это часть Российской Федерации».
Кроме того, глава делегации отметил, что норвежцы своими глазами увидели — жители Крыма не хотят возвращаться в состав Украины, сообщает РИА Новости.
Хендрик Вебер: «Мы должны убедить нашего министра иностранных дел, что ситуация состоит не так, как они ее себе видят, говоря о возвращении Крыма обратно на Украину. Что же тогда делать с крымчанами, простыми людьми, которые не желают этого? Нам открыто понятно, что это было волеизъявление людей и желание жить так, как они живут сейчас в составе Российской Федерации».
Норвежская делегация, в состав которой входят 11 норвежских бизнесменов и политиков, а также два немецких депутата, посетила Крым впервые после воссоединения полуострова с Россией. Визит рассчитан на неделю и завершится 12 октября.
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