Причастные к атакам на дипучреждения РФ украинцы заочно арестованы

Четверо граждан Украины, причастные к нападениям на российские дипломатические учреждения, заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Следственный комитет России установил причастность 4 граждан Украины к нападениям на диппредставительства РФ в Киеве и Львове, которые произошли в 2014–2016 годах.



Светлана Петренко, официальный представитель СКР: «На основании собранных следствием доказательств, в том числе видеозаписей, полученных из открытых источников, и результатов судебных экспертиз, вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.360 УК РФ „Нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой“».



Заочно предъявлено обвинение украинцам Владимиру Романцову, Алексею Бакая, Владимиру Назаренко и народному депутату Верховной рады Украины Владимиру Парасюку. Все четверо объявлены в международный розыск. По ходатайству следствия суд заочно избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.



По данным следствия, Романцов, Бакая и Назаренко обвиняются в нападении в 2014 году на российское посольство РФ в Киеве, умышленной порче имущества российской дипмиссии, а Назаренко еще и в в надругательстве над государственным флагом РФ.



Что касается украинского депутата Парасюка, то в СКР уверены, что он участвовал в нападении на генеральное консульство РФ во Львове в марте 2016 года и причастен к надругательству над государственным флагом России.



По словам Петренко, нападения, о которых идет речь, длительное время расследуются украинскими правоохранительными органами, до сегодняшнего дня никого к уголовной ответственности не привлекли.