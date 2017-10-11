В Крыму ФСБ пресекла деятельность подпольной ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации
«Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Шестеро ее последователей, по информации ведомства, действовали в Бахчисарае.
Пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю: «Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении 6 ее членов возбуждено уголовное дело по ч. 1–2 ст. 205.5 („Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации“)».
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) — международная религиозно-политическая организация. Она была создана в 1953 году для устранения неисламских правительств и возвращения мусульман к «истинно исламскому образу жизни», передает ТАСС. В России «Хизб ут-Тахрир» по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) — международная религиозно-политическая организация. Она была создана в 1953 году для устранения неисламских правительств и возвращения мусульман к «истинно исламскому образу жизни», передает ТАСС. В России «Хизб ут-Тахрир» по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.
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