Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ

    В Крыму ФСБ пресекла деятельность подпольной ячейки «Хизб ут-Тахрир»

    комментировать
    • Фото: РИА Новости
    В Крыму ФСБ пресекла деятельность подпольной ячейки «Хизб <nobr>ут-Тахрир»</nobr>

    В Крыму ФСБ пресекла деятельность подпольной ячейки «Хизб ут-Тахрир»

    В Крыму ФСБ пресекла деятельность подпольной ячейки «Хизб <nobr>ут-Тахрир»</nobr>
  • Фото: РИА Новости

    • Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Шестеро ее последователей, по информации ведомства, действовали в Бахчисарае.

    Пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю: «Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении 6 ее членов возбуждено уголовное дело по ч. 1–2 ст. 205.5 („Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации“)».

    В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

    «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения) — международная религиозно-политическая организация. Она была создана в 1953 году для устранения неисламских правительств и возвращения мусульман к «истинно исламскому образу жизни», передает ТАСС. В России «Хизб ут-Тахрир» по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru