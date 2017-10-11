Строители Крымского моста начали транспортировку автодорожной арки

Этим утром началась масштабная операция на месте строительства моста через Керченский пролив по транспортировке автодорожной арки.

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Арка такая же огромная, как и железнодорожная, которую установили в августе. Конструкцию весом в пять с половиной тысяч тонн и длиной в два футбольных поля собирали на берегу Керчи больше года. Ранее ее подкатили к причалу и погрузили на специальные понтоны. Систему доставят к месту установки на опоры в Керченском проливе мощные буксиры. Эта точка находится в пяти километрах от берега.



Ожидается, что вся операция займет трое суток. Синоптики обещают, что погода в течение этого времени будет спокойная. Движение судов в районе операции на это время приостановлено. Первая очередь моста будет открыта в декабре следующего года.