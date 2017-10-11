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    Строители Крымского моста начали транспортировку автодорожной арки. Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтроители Крымского моста начали транспортировку автодорожной арки

    Строители Крымского моста начали транспортировку автодорожной арки

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    Строители Крымского моста начали транспортировку автодорожной арки

    Строители Крымского моста начали транспортировку автодорожной арки

    Строители Крымского моста начали транспортировку автодорожной арки

      Этим утром началась масштабная операция на месте строительства моста через Керченский пролив по транспортировке автодорожной арки.

      Арка такая же огромная, как и железнодорожная, которую установили в августе. Конструкцию весом в пять с половиной тысяч тонн и длиной в два футбольных поля собирали на берегу Керчи больше года. Ранее ее подкатили к причалу и погрузили на специальные понтоны. Систему доставят к месту установки на опоры в Керченском проливе мощные буксиры. Эта точка находится в пяти километрах от берега.

      Ожидается, что вся операция займет трое суток. Синоптики обещают, что погода в течение этого времени будет спокойная. Движение судов в районе операции на это время приостановлено. Первая очередь моста будет открыта в декабре следующего года.

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