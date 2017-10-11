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Деловое утро НТВ

    Пьяные рыбаки в Приморье преследовали и таранили лодку полиции

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    Пьяные рыбаки в Приморье преследовали и таранили лодку полиции

    Пьяные рыбаки в Приморье преследовали и таранили лодку полиции

    Пьяные рыбаки преследовали и брали на таран лодку сотрудников транспортной полиции в Приморье, пытаясь ее перевернуть, за то, что правоохранители запретили ловить им рыбу.

    Как сообщает УТ МВД по ДФО, полицейские обнаружили на берегу реки Нарва в Хасанском районе 15 человек в состоянии алкогольного опьянения. Им разъяснили, что лов рыбы в данном районе запрещен, однако нарушители стали угрожать физической расправой и пытались завладеть табельным оружием, сообщает управление.

    Из сообщения УТ МВД по ДФО: «Сотрудники полиции произвели два предупредительных выстрела в воздух. Вернувшись к резиновой лодке, полицейские отошли от берега, однако на большой скорости к лодке сотрудников полиции подплыл катер, в котором находились двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Угрожая стражам правопорядка физической расправой, подозреваемые протаранили навесной мотор лодки».

    Полицейские на веслах отошли в сторону берега, однако подозреваемые продолжили преследование и несколько раз таранили лодку, пытаясь ее перевернуть. Вскоре береговая группа задержала нарушителей. Их арестовали.

    Дома у нарушителей были изъяты орудия незаконного лова, сообщает полиция. В ходе преследования двое сотрудников транспортной полиции получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

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