В Москве появился памятник легендарному начальнику советской разведки Фитину

В российской столице увековечили память легендарного начальника внешней разведки Павла Фитина. Скульптуру установили на Остоженке. Настоящее имя этого человека мало кому было известно в Советском Союзе, но его вклад в оборону страны бесценен.

Фитин одним из первых узнал, что Германия готовится к войне с СССР. Благодаря ему у нашей страны появилось ядерное оружие. Он получал сведения о сепаратных переговорах немецких генералов с Западом. Павел Фитин — это тот самый Алекс, который подписывал шифровки для Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны», хотя в жизни у него был другой псевдоним.



Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ: «Я задавался вопросом: кто же такой этот загадочный Алекс? В архивах СВР хранится много шифротелеграмм, которые подписывал Павел Михайлович Фитин. Я думаю, что не раскрою большой секрет, если назову его настоящий оперативный псевдоним. Шифротелеграммы он скромно подписывал: Виктор».



Генерал-лейтенант Павел Фитин руководил внешней разведкой нашей страны почти 10 лет.